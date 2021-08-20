Beşiktaş ve Galatasaray'ın transfer için kapıştığı Gedson Fernandes konusunda Benfica "tok satıcı" rolünü oynamaya devam ederken, teknik direktör Jorge Jesus'tan mesaj geldi.



Jesus, Gedson Fernandes dahil hiçbir oyuncularını bekledikleri teklifin altına göndermeye sıcak bakmadıklarını ve kadrolarından memnun olduklarını söyledi.



Deneyimli teknik adam, "Benfica'nın başka takımlar tarafından istenen oyuncuları var. Biz elimizdeki kadrodan memnunuz ancak finansal olarak tatmin olursak, transfer dönemi bitene kadar ayrılıklar olabilir." ifadelerini kullandı.



BENFICA 20 MİLYON EURO İSTİYOR



Yeni sezonda Benfica'da henüz 1 maçta 7 dakika oynayabilen Gedson Fernandes, aslında Jorge Jesus'un "ana planları" arasında yer almıyor.



Benfica, Türkiye ile birlikte İtalya ve Arap ülkelerinden de talipleri olan oyuncusu için isteksiz tavırlar sergileyerek, son günlerde 20 milyon euroluk bir teklif geleceğine inanıyor.



FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?



Gedson'u sanırım başkaları da istiyor, şu anda Benfica'nın vermeyeceğini düşünüyoruz ilişkilerimiz nedeniyle, öyle bir şey olursa Gedson'un Galatasaray'ı tercih edeceği de gerçek. Dün de kadrodaydı, oynamadı ama kadrodaydı. Bir gün vermeye karar verirlerse biz hazırız, onlar da biliyor. Türkiye'den birçok teklif olduğunu da biliyoruz, şu anda hayır diyorlar, o zaman yapacak bir şey yok.







