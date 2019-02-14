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Benfica maçında hücum kozu; Younes Belhanda

Trabzonspor maçının yıldızlarından olan Younes Belhanda, Benfica karşısında da hücumda sorumluluk alacak.

Kaynak: Sabah
Benfica maçında hücum kozu; Younes Belhanda
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14 Şubat 2019 08:31
Trabzonspor maçında 99 kez topla buluşan Belhanda, iki golle skora direkt etki etmiş ve galibiyette başrolü oynamıştı.

Yine topla oynaması istenen Faslı 10 numara, Benfica karşısında da hücumda sorumluluk alacak.

Devre arasında gelen tekliflere rağmen teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle takımda kalan ve ikinci yarıda skorer kimliğini ortaya çıkaran Belhanda, bu gece Galatasaray'ın en önemli kozlarından birisi olacak.



SEVGİLİLER BULUŞUYOR

Benfica maçı için satışa çıkan 16 bin bilete G.Saraylı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Boştaki 43 locanın çoğu da Benfica'ya özel, bir maçlığına kiralandı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü fırsata çevirmeyi planlayan taraftar, 'YellowRedDay' etkinliği ile GS Store'lara akın edecek.



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