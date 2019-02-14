Benfica maçında hücum kozu; Younes Belhanda

Trabzonspor maçında 99 kez topla buluşan Belhanda, iki golle skora direkt etki etmiş ve galibiyette başrolü oynamıştı.Yine topla oynaması istenen Faslı 10 numara, Benfica karşısında da hücumda sorumluluk alacak.Devre arasında gelen tekliflere rağmen teknik direktör Fatih Terim'in isteğiyle takımda kalan ve ikinci yarıda skorer kimliğini ortaya çıkaran Belhanda, bu gece Galatasaray'ın en önemli kozlarından birisi olacak.Benfica maçı için satışa çıkan 16 bin bilete G.Saraylı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Boştaki 43 locanın çoğu da Benfica'ya özel, bir maçlığına kiralandı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nü fırsata çevirmeyi planlayan taraftar, 'YellowRedDay' etkinliği ile GS Store'lara akın edecek.