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Benfica, Lisandro Lopez'i Genoa'ya kiraladı

Benfica, 28 yaşındaki stoper Lisandro Lopez'in Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiralandığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Benfica, Lisandro Lopez'i Genoa'ya kiraladı
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04 Ağustos 2018 18:37
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica, defans futbolcusu Lisandro Lopez ile yollarını ayırdı.

Portekiz ekibinden yapılan açıklamada 28 yaşındaki stoper Lisandro Lopez'in Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiralandığı belirtildi.

Arjantinli futbolcu, geçen sezonu Inter'de kiralık olarak geçirmişti.

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