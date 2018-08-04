Benfica, Lisandro Lopez'i Genoa'ya kiraladı

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica, defans futbolcusu Lisandro Lopez ile yollarını ayırdı.
Portekiz ekibinden yapılan açıklamada 28 yaşındaki stoper Lisandro Lopez'in Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiralandığı belirtildi.
Arjantinli futbolcu, geçen sezonu Inter'de kiralık olarak geçirmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Portekiz ekibinden yapılan açıklamada 28 yaşındaki stoper Lisandro Lopez'in Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiralandığı belirtildi.
Arjantinli futbolcu, geçen sezonu Inter'de kiralık olarak geçirmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın