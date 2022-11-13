Benfica ligde kimseye acımıyor!

Portekiz Ligi 13. hafta maçında Benfica, sahasında Gil Vicente ile karşılaştı.



Estadio Sport Lisboa e Benfica'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Joao Mario, 36 ve 53. dakikalarda Gonçalo Ramos kaydetti.



Roger Schmidt yönetimindeki Benfica ligde henüz mağlup olmazken üst üste 5. toplamda ise 12. galibiyetini aldı.



Alınan bu sonucun ardından lider Benfica puanını 37 yaptı ve en yakın rakibi Porto ile 8 olan puan farkını korudu. Gil Vicente ise 9 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Benfica, Braga deplasmanına gidecek. Gil Vicente ise Santa Clara'yı konuk edecek.





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