Benfica kazandı ve Barcelona'yı geçti!

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Benfica, Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev'i yenerek Barcelona'yı geçti ve tur atladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Benfica kazandı ve Barcelona'yı geçti!
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09 Aralık 2021 00:56
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Portekiz ekibi Benfica ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Benfica maçı 2-0 kazanarak Bayern Münih'in ardından gruptan ikinci çıktı.

Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in yönettiği maçta Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Roman Yaremchuk ve 22. dakikada Gilberto kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Benfica puanını 8 yaptı ve 7 puanlı Barcelona'nın önünde grubu ikinci bitirdi. Dinamo Kiev ise 1 puanla Avrupa defterini kapattı.

Benfica'da Gedson Fernandes maç kadrosunda yer almadı.


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