Benfica, Joao Neves için 100 milyon euro istiyor

Benfica, Manchester United'ın gündeminde yer alan Joao Neves için 100 milyon euro talep etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Benfica, Joao Neves için 100 milyon euro istiyor
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26 Aralık 2023 15:22
Benfica, Manchester United'ın gündeminde yer alan 19 yaşındaki orta saha Joao Neves için istediği bonservisi belirledi.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre; Benfica, oyun profili ile yeni Enzo Fernandez olarak görülen Neves'e talip olan Manchester United'dan 100 milyon euro istedi.

Haberde, pres gücü ve oyun görüşü ile dikkat çektiği belirtilen Neves'in sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin de 100 milyon euro olduğu kaydedildi.

19 yaşındaki Portekizli oyuncu, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 25 maçta 1 gol 1 asist kaydetti.

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