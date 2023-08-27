Benfica, Joao Felix'i geri istiyor

Benfica Transfer Haberleri: Benfica, eski oyuncusu Joao Felix'i tekrardan kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Benfica, Joao Felix'i geri istiyor
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27 Ağustos 2023 17:14
Atletico Madrid'den ayrılması gündemde olan ve gelecekteki takımı merakla beklenen Joao Felix için flaş bir iddia gündeme geldi.

Portekiz basınında yer alan habere göre; Benfica, eski oyuncusu Joao Felix'i yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.

Oyuncu ve menajeriyle iletişime geçen Portekiz ekibinin Felix'i ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

FELIX BÜYÜK BİR TAKIM İSTİYOR 

Geçtiğimiz sezon Chelsea'de kiralık oynayan Felix'in yeniden İngiltere'ye gidip daha rekabetçi ve büyük bir takımda oynamaya sıcak baktığı belirtilirken 23 yaşındaki oyuncunun Benfica'ya kararını henüz iletmediği ifade edildi. 

BENFICA'DA NE YAPMIŞTI? 

2019 yılında Benfica'dan Atletico Madrid'e 127 milyon euro karşılığında transfer olan Portekizli yıldız oyuncu Joao Felix, Portekiz ekibinde 43 karşılaşmada 20 gol, 11 asistlik performans sergilemişti. 

2027'YE DEK SÖZLEŞMESİ VAR

Mevcut piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Joao Felix'in kulübü Atletico Madrid ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

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