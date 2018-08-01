Benfica genç yetenek için görüşmelere başladı

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'nın, 19 yaşındaki genç sağ bek Guga için transfer görüşmelerine başladığını Avai başkanı Francisco Battistotti duyurdu.
Battistotti, transfere ilişkin yaptığı açıklamada gelecek satıştan %30'luk pay istediklerini de ifade etti.
Avai patronu, Benfica - Guga transferi hakkında yaptığı açıklamada gelecek satıştan alınacak pay yüzdesinde uzlaşıldığı taktirde transferin tamamlanacağını ifade ederken, "Guga için görüşmeler sürüyor. Gelecek satıştan yüzde 30 istiyoruz. Çözersek, transfer tamamlanır." dedi.
Battistotti, transfere ilişkin yaptığı açıklamada gelecek satıştan %30'luk pay istediklerini de ifade etti.
Avai patronu, Benfica - Guga transferi hakkında yaptığı açıklamada gelecek satıştan alınacak pay yüzdesinde uzlaşıldığı taktirde transferin tamamlanacağını ifade ederken, "Guga için görüşmeler sürüyor. Gelecek satıştan yüzde 30 istiyoruz. Çözersek, transfer tamamlanır." dedi.
Guga, geçtiğimiz sezon Avai formasıyla çıktığı 17 karşılaşmada 2 gol 1 asistlik performans göstermişti.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın