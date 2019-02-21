



GALATASARAY, DAHA ÖNCE DA LUZ'DA KAZANDI! GALATASARAY, DAHA ÖNCE DA LUZ'DA KAZANDI!

Galatasaray'ın Benfica ile Estadio da Luz'da oynayacağı maç öncesi Portekizli taraftarların ilgisi çok büyük...Lizbon'da 15-17 derece sıcaklığındaki güzel havanın da etkisiyle Benficalı taraftarların maça büyük ilgi göstereceği ve 65 bin kişilik stadyumda şu ana kadar satılan biletler ve kombineler ile birlikte 50 bin sınırına ulaşıldığı kaydedildi. Maç saatinde satılacak biletler ile birlikte maçın 'Sold out' olacağı ve tam kapasite oynanacağı öğrenildi.Lig maçlarında dahi 53.190 gibi çok yüksek bir ortalama yakalayan Benfica'nın, UEFA Avrupa Ligi'nde kupa hedeflediği için taraftarların da bu maça büyük önem verdiği bilgisi verildi.Galatasaray, Portekiz temsilcileriyle deplasmanda yaptığı 4 maçın 2'sini kazanırken, 2'sinde mağlup oldu. Avrupa kupalarında Portekiz ekipleriyle 5. kez eşleşen Galatasaray, rakipleriyle 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 karşılaşma oynadı. Portekiz takımlarıyla dış sahada yaptığı 4 maçın 2'ini kazanan 2'sinde ise mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda attığı 5 gole karşılık kalesinde 4 gole engel olamadı.İlk olarak 2008-2009 sezonunda UEFA Kupası'nda statü gereği gruplarda tek maç üzerinden Benfica ile karşılaşan Galatasaray, deplasmandaki müsabakayı 2-0 kazandı.Daha sonra 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Braga ile eşleşen Galatasaray, Portekiz'den 2-1'lik galibiyetle döndü.2015-2016 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeniden Benfica ile eşleşen sarı-kırmızılılar, Lizbon'daki müsabakada 2-1 mağlup oldu. Galatasaray bu sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaştığı Porto'ya deplasmanda 1-0 yenildi.