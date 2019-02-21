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Benfica - Galatasaray maçı öncesi silah sesleri!

Galatasaray - Benfica maçı öncesi sarı-kırmızılı taraftarlarının bulunduğu bölgede Portekizli polisler sert uygulamalarda bulundular.

Kaynak: Hürriyet
Benfica - Galatasaray maçı öncesi silah sesleri!
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21 Şubat 2019 22:04
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Benfica - Galatasaray mücadelesi öncesinde panik yaratan bir olay yaşandı.

Maçtan önce Lizbon sokaklarında kümelenen Galatasaray taraftarlarının bulunduğu bölgede Lizbon polisi hafaya ateş açtı.

Polisin bu tavrı taraftarlar arasında kısa süreli paniğe yok açtı. Taraftarlar polisin bu sert uygulamasına anlam veremedi.

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