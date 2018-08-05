KADIKÖY'DEN ÇIKIŞ KOLAY DEĞİL

Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira'nın yardımcısı Pedro Ribeiro, UEFA Şampiyonlar Ligi ön ele turundaki Benfica maçları öncesi, eşleşmeyi değerlendirdi.Portekizli antrenör eşleşmenin "dengeli" olduğunu belirterek, "Isla ve Skrtel kendilerini uluslararası arenada kanıtlamış oyuncular. Ayrıca bizim Porto'dan getirdiğimiz Josef de Souza da var. Bunların yanı sıra kulübün değerlerinden Mehmet Topal ve Volkan Demirel de çok tecrübeli isimler…" dedi.Fenerbahçe'nin Andre Ayew ve Giuliano gibi iki önemli yıldıza sahip olduğuna dikkat çeken Ribeiro, turun Portekiz'deki ilk maça göre şekilleneceğini belirterek şunları söyledi:"Benfica ilk maçta işi bitirmezse rövanşta çok zorlanır. Fenerbahçe'yi seyircisi önünde yenmek hiç kolay değildir. Eğer evlerine avantajlı bir skorla dönerlerse turun mutlak favorisi olurlar. F.Bahçe 50 bin taraftarın oluşturacağı ambiyansla coşan ve çok üst düzey takımları bile yenebilen bir takım."