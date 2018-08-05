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Benfica-Fenerbahçe maçını Kulbakov yönetecek

Benfica ile Fenerbahçe arasındaki Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçını Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.

Kaynak: AA
Benfica-Fenerbahçe maçını Kulbakov yönetecek
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05 Ağustos 2018 14:15
Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibi ile 7 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı ilk maçı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Luz Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Denis Scherbakov olacak. 

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