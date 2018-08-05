Benfica - Fenerbahçe maçı kapalı gişe

3. ön eleme turunda temsilcimizile oynayacağı maç öncesinde tüm biletlerin satıldığını açıkladı.Estadio da Luz'da oynanacak ilk karşılaşmada tribünlerde 60 bin Portekizli taraftar yer alacak.Fenerbahçe ile Benfica arasındaki ilk maç, 7 Ağustos günü 22:00'de başlayacak. Rövanş mücadelesi ise 14 Ağustos'ta Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 21:00'da start alacak.Fenerbahçe, Benfica'yı geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için Spartak Moskova - PAOK eşleşmesinden gelecek takımla play-off karşılaşmasına çıkacak.