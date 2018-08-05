  •  
    Süper Lig'de transfer oldu! Resmi açıklama...
  •  
    Fenerbahçe'de transfer teklifi! Almanya'dan...
  •  
    Süper Lig takımından efsane forma tanıtımı!
  •  
    F.Bahçe'ye önerdiler! "Joker" gibi Norveçli...
  •  
    Beşiktaş'a flaş teklif var "Alın, yeni Talisca olsun"

Benfica - Fenerbahçe maçı kapalı gişe

Benfica, Fenerbahçe maçı öncesinde satışa çıkan 60 bin biletin tamamının satıldığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Benfica - Fenerbahçe maçı kapalı gişe
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ağustos 2018 15:35
Benfica, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesinde tüm biletlerin satıldığını açıkladı.

Estadio da Luz'da oynanacak ilk karşılaşmada tribünlerde 60 bin Portekizli taraftar yer alacak.

Fenerbahçe ile Benfica arasındaki ilk maç, 7 Ağustos günü 22:00'de başlayacak. Rövanş mücadelesi ise 14 Ağustos'ta Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda 21:00'da start alacak.

Fenerbahçe, Benfica'yı geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmek için Spartak Moskova - PAOK eşleşmesinden gelecek takımla play-off karşılaşmasına çıkacak.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için