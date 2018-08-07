Benfica Fenerbahçe maçı canlı hangi kanalda saat kaçta? Fenerbahçe'nin Benfica muhtemel 11'i

Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı maçın 11'lerini merak edenler haberimizden faydalanabilir. İşte Fenerbahçe'nin Benfica maçı kadrosu ve son gelişmeler...

07 Ağustos 2018 03:07
Benfica Fenerbahçe maçı canlı hangi kanalda saat kaçta? Fenerbahçe'nin Benfica muhtemel 11'i
Fenerbahçe'nin Benfica maçı 11'leri burada! Portekiz'de oynanacak maçta Fenerbahçe ve Benfica'nın 11'lerini sizler için hazırladık. Hangi isimler sahada olacak? Saat 22.00'de başlayacak maç öncesinden son gelişmeler ve detaylarla sizlerleyiz.... MUHTEMEL 11'LER
Benfica

Vlachodimos
Almeida
Dias
Jardel
Grimaldo
Fejsa
Pizzi
Gedson
Salvio
Cervi
Ferreyra

Fenerbahçe

Volkan
Isla
Skrtel
Neustadter
Hasan
Mehmet Topal
Eljif
Dirar
Giuliano
Valbuena
Alper

Sarı-lacivertliler, karşılaşmada rövanş için avantajlı bir skor almanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe'de Josef de Souza, cezası nedeniyle ilk maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı sona eren ancak sezon başı kampının çoğunu kaçırdığı için tam hazır olmayan Roberto Soldado'nun ilk 11'de forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe'de Salih Uçan, yeni transferler Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu, sakatlıkları bulunan Aatıf Chahechouhe ile İsmail Köybaşı 23 kişilik kadroya alınmamıştı.

Karşılaşmanın rövanşı 14 Ağustos Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

BENFICA-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak Benfica-Fenerbahçe maçı naklen yayınlanacak.

7 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak maçı beIN Sports'tan yayınlanacak.

Benfica-Fenerbahçe Will maçı 7 Ağustos Salı günü saat 22.00'den itibaren başlayacak.

BENFICA-FENERBAHÇE MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...


- 1996-1997 sezonu

İngiltere'den Manchester United ve İtalya'dan Juventus gibi önemli ekiplerin yer aldığı C Grubu'nda sarı-lacivertlilerin aldığı sonuçlar şöyle:

Rapid Wien - Fenerbahçe: 1 - 1

Fenerbahçe - Juventus: 0 - 1

Fenerbahçe - Manchester United: 0 - 2

Manchester United - Fenerbahçe: 0 - 1

Fenerbahçe - Rapid Wien: 1 - 0

Juventus - Fenerbahçe: 2 - 0

- 2001-2002 sezonu

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en başarısız olduğu 2001-2002 sezonunda F Grubu'ndaki maçlarını 6 mağlubiyetle puansız tamamladı ve son sırada kaldı. Barcelona'nın da bulunduğu F Grubu'nda Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe - Barcelona: 0 - 3

Fenerbahçe - Olympique Lyon: 0 - 1

Leverkusen - Fenerbahçe: 2 - 1

Olympique Lyon - Fenerbahçe: 3 - 1

Fenerbahçe - Leverkusen: 1 - 2

Barcelona - Fenerbahçe: 1 - 0

- 2004-2005 sezonu

Fenerbahçe, 2004-2005 sezonunda D Grubu'ndaki maçlarını üçer galibiyet ve mağlubiyetle 9 puanla 3. sırada tamamlayarak, Avrupa'da yoluna UEFA Kupası'nda devam etme hakkı kazandıysa da bu kulvarda da 3. turda elendi. 

D Grubu'nda Fenerbahçe'nin maç sonuçları şöyle:

Fenerbahçe - Sparta Prag: 1 - 0

Manchester United - Fenerbahçe: 6 - 2

Fenerbahçe - Olympique Lyon: 1 - 3

Olympique Lyon - Fenerbahçe: 4 - 2

Sparta Prag - Fenerbahçe: 0 - 1

Fenerbahçe - Manchester United: 3 - 0

- 2005-2006 sezonu

Sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonunda 1. turdaki E Grubu'da birer galibiyet ve beraberlik, 4 mağlubiyetle 4 puan topladı. Bu sonuçlarla grupta sonuncu olan Fenerbahçe, o sezon Avrupa kupalarına veda etti.

Fenerbahçe'nin E Grubu'nda aldığı sonuçlar şöyle:

Milan - Fenerbahçe: 3 - 1

Fenerbahçe - PSV Eindhoven: 3 - 0

Fenerbahçe - Schalke 04: 3 - 3

Schalke 04 - Fenerbahçe: 2 - 0

Fenerbahçe - Milan: 0 - 4

PSV Eindhoven - Fenerbahçe: 2 - 0

- 2007-2008 sezonu

Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarı elde etti.

G Grubu'nu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2. tura yükseldi.

İkinci turda İspanya'nın Sevilla takımını penaltılarla geçen sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükseldiği en büyük kupada, Chelsea'ye elendi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını çeyrek final oynayarak elde etti. 

Fenerbahçe'nin G Grubu, 2. tur ve çeyrek final maçlarının sonuçları şöyle:

G Grubu:

Fenerbahçe - Inter: 1 - 0

CSKA Moskova - Fenerbahçe: 2 - 2

PSV Eindhoven - Fenerbahçe: 0 - 0

Fenerbahçe - PSV Eindhoven: 2 - 0

Inter - Fenerbahçe: 3 - 0

Fenerbahçe - CSKA Moskova: 3 - 1

2. Tur:

Fenerbahçe - Sevilla: 3 - 2

Sevilla - Fenerbahçe: 3 - 2 (Penaltılarla Fenerbahçe kazandı)

Çeyrek Final:

Fenerbahçe - Chelsea: 2 - 1

Chelsea - Fenerbahçe: 2 - 0

- 2008-2009 sezonu

İspanyol teknik direktör Luis Aragones yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2008-2009 sezonunda G Grubu'nu 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 2 puan alarak son sırada tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en kötü ikinci performansını sergileyen Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar şöyle:

G Grubu:

Porto - Fenerbahçe: 3 - 1

Fenerbahçe - Dinamo Kiev: 0 - 0

Fenerbahçe - Arsenal: 2 - 5

Arsenal - Fenerbahçe: 0 - 0

Fenerbahçe - Porto: 1 - 2

Dinamo Kiev - Fenerbahçe: 1 - 0

- Sezon sezon grup performansları

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performas tablosu şöyle:

  Sezon   

    O   

    G   

    B   

    M   

    A   

    Y   
  1996-97

    6

    2

    1

    3

    3

     6
  2001-02

    6

    -

    -

    6

    3

   12
  2004-05

    6

    3

    -

    3

  10

   13
  2005-06

    6

    1

    1

    4

    7

   14
  2007-08

   10

    5

    2  

    3

  15

   14
  2008-09 

    6

    -

    2

    4

    4

    11
   Toplam

   40

   11

    6

   23

  42

    70

 

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