Benfica Fenerbahçe maçı canlı hangi kanalda saat kaçta? Fenerbahçe'nin Benfica muhtemel 11'i

- 1996-1997 sezonu



İngiltere'den Manchester United ve İtalya'dan Juventus gibi önemli ekiplerin yer aldığı C Grubu'nda sarı-lacivertlilerin aldığı sonuçlar şöyle:



Rapid Wien - Fenerbahçe: 1 - 1



Fenerbahçe - Juventus: 0 - 1



Fenerbahçe - Manchester United: 0 - 2



Manchester United - Fenerbahçe: 0 - 1



Fenerbahçe - Rapid Wien: 1 - 0



Juventus - Fenerbahçe: 2 - 0



- 2001-2002 sezonu



Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en başarısız olduğu 2001-2002 sezonunda F Grubu'ndaki maçlarını 6 mağlubiyetle puansız tamamladı ve son sırada kaldı. Barcelona'nın da bulunduğu F Grubu'nda Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar şöyle:



Fenerbahçe - Barcelona: 0 - 3



Fenerbahçe - Olympique Lyon: 0 - 1



Leverkusen - Fenerbahçe: 2 - 1



Olympique Lyon - Fenerbahçe: 3 - 1



Fenerbahçe - Leverkusen: 1 - 2



Barcelona - Fenerbahçe: 1 - 0



- 2004-2005 sezonu



Fenerbahçe, 2004-2005 sezonunda D Grubu'ndaki maçlarını üçer galibiyet ve mağlubiyetle 9 puanla 3. sırada tamamlayarak, Avrupa'da yoluna UEFA Kupası'nda devam etme hakkı kazandıysa da bu kulvarda da 3. turda elendi.



D Grubu'nda Fenerbahçe'nin maç sonuçları şöyle:



Fenerbahçe - Sparta Prag: 1 - 0



Manchester United - Fenerbahçe: 6 - 2



Fenerbahçe - Olympique Lyon: 1 - 3



Olympique Lyon - Fenerbahçe: 4 - 2



Sparta Prag - Fenerbahçe: 0 - 1



Fenerbahçe - Manchester United: 3 - 0



- 2005-2006 sezonu



Sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonunda 1. turdaki E Grubu'da birer galibiyet ve beraberlik, 4 mağlubiyetle 4 puan topladı. Bu sonuçlarla grupta sonuncu olan Fenerbahçe, o sezon Avrupa kupalarına veda etti.



Fenerbahçe'nin E Grubu'nda aldığı sonuçlar şöyle:



Milan - Fenerbahçe: 3 - 1



Fenerbahçe - PSV Eindhoven: 3 - 0



Fenerbahçe - Schalke 04: 3 - 3



Schalke 04 - Fenerbahçe: 2 - 0



Fenerbahçe - Milan: 0 - 4



PSV Eindhoven - Fenerbahçe: 2 - 0



- 2007-2008 sezonu



Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarı elde etti.



G Grubu'nu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2. tura yükseldi.



İkinci turda İspanya'nın Sevilla takımını penaltılarla geçen sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükseldiği en büyük kupada, Chelsea'ye elendi.



Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını çeyrek final oynayarak elde etti.



Fenerbahçe'nin G Grubu, 2. tur ve çeyrek final maçlarının sonuçları şöyle:



G Grubu:



Fenerbahçe - Inter: 1 - 0



CSKA Moskova - Fenerbahçe: 2 - 2



PSV Eindhoven - Fenerbahçe: 0 - 0



Fenerbahçe - PSV Eindhoven: 2 - 0



Inter - Fenerbahçe: 3 - 0



Fenerbahçe - CSKA Moskova: 3 - 1



2. Tur:



Fenerbahçe - Sevilla: 3 - 2



Sevilla - Fenerbahçe: 3 - 2 (Penaltılarla Fenerbahçe kazandı)



Çeyrek Final:



Fenerbahçe - Chelsea: 2 - 1



Chelsea - Fenerbahçe: 2 - 0



- 2008-2009 sezonu



İspanyol teknik direktör Luis Aragones yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2008-2009 sezonunda G Grubu'nu 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 2 puan alarak son sırada tamamladı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en kötü ikinci performansını sergileyen Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar şöyle:



G Grubu:



Porto - Fenerbahçe: 3 - 1



Fenerbahçe - Dinamo Kiev: 0 - 0



Fenerbahçe - Arsenal: 2 - 5



Arsenal - Fenerbahçe: 0 - 0



Fenerbahçe - Porto: 1 - 2



Dinamo Kiev - Fenerbahçe: 1 - 0



- Sezon sezon grup performansları



Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performas tablosu şöyle:



Sezon



O



G



B



M



A



Y



1996-97



6



2



1



3



3



6



2001-02



6



-



-



6



3



12



2004-05



6



3



-



3



10



13



2005-06



6



1



1



4



7



14



2007-08



10



5



2



3



15



14



2008-09



6



-



2



4



4



11



Toplam



40



11



6



23



42



70



İngiltere'den Manchester United ve İtalya'dan Juventus gibi önemli ekiplerin yer aldığı C Grubu'nda sarı-lacivertlilerin aldığı sonuçlar şöyle:Rapid Wien - Fenerbahçe: 1 - 1Fenerbahçe - Juventus: 0 - 1Fenerbahçe - Manchester United: 0 - 2Manchester United - Fenerbahçe: 0 - 1Fenerbahçe - Rapid Wien: 1 - 0Juventus - Fenerbahçe: 2 - 0Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en başarısız olduğu 2001-2002 sezonunda F Grubu'ndaki maçlarını 6 mağlubiyetle puansız tamamladı ve son sırada kaldı. Barcelona'nın da bulunduğu F Grubu'nda Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar şöyle:Fenerbahçe - Barcelona: 0 - 3Fenerbahçe - Olympique Lyon: 0 - 1Leverkusen - Fenerbahçe: 2 - 1Olympique Lyon - Fenerbahçe: 3 - 1Fenerbahçe - Leverkusen: 1 - 2Barcelona - Fenerbahçe: 1 - 0Fenerbahçe, 2004-2005 sezonunda D Grubu'ndaki maçlarını üçer galibiyet ve mağlubiyetle 9 puanla 3. sırada tamamlayarak, Avrupa'da yoluna UEFA Kupası'nda devam etme hakkı kazandıysa da bu kulvarda da 3. turda elendi.D Grubu'nda Fenerbahçe'nin maç sonuçları şöyle:Fenerbahçe - Sparta Prag: 1 - 0Manchester United - Fenerbahçe: 6 - 2Fenerbahçe - Olympique Lyon: 1 - 3Olympique Lyon - Fenerbahçe: 4 - 2Sparta Prag - Fenerbahçe: 0 - 1Fenerbahçe - Manchester United: 3 - 0Sarı-lacivertliler, 2005-2006 sezonunda 1. turdaki E Grubu'da birer galibiyet ve beraberlik, 4 mağlubiyetle 4 puan topladı. Bu sonuçlarla grupta sonuncu olan Fenerbahçe, o sezon Avrupa kupalarına veda etti.Fenerbahçe'nin E Grubu'nda aldığı sonuçlar şöyle:Milan - Fenerbahçe: 3 - 1Fenerbahçe - PSV Eindhoven: 3 - 0Fenerbahçe - Schalke 04: 3 - 3Schalke 04 - Fenerbahçe: 2 - 0Fenerbahçe - Milan: 0 - 4PSV Eindhoven - Fenerbahçe: 2 - 0Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarı elde etti.G Grubu'nu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2. tura yükseldi.İkinci turda İspanya'nın Sevilla takımını penaltılarla geçen sarı-lacivertliler, çeyrek finale yükseldiği en büyük kupada, Chelsea'ye elendi.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını çeyrek final oynayarak elde etti.Fenerbahçe'nin G Grubu, 2. tur ve çeyrek final maçlarının sonuçları şöyle:G Grubu:Fenerbahçe - Inter: 1 - 0CSKA Moskova - Fenerbahçe: 2 - 2PSV Eindhoven - Fenerbahçe: 0 - 0Fenerbahçe - PSV Eindhoven: 2 - 0Inter - Fenerbahçe: 3 - 0Fenerbahçe - CSKA Moskova: 3 - 12. Tur:Fenerbahçe - Sevilla: 3 - 2Sevilla - Fenerbahçe: 3 - 2 (Penaltılarla Fenerbahçe kazandı)Çeyrek Final:Fenerbahçe - Chelsea: 2 - 1Chelsea - Fenerbahçe: 2 - 0İspanyol teknik direktör Luis Aragones yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2008-2009 sezonunda G Grubu'nu 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 2 puan alarak son sırada tamamladı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en kötü ikinci performansını sergileyen Fenerbahçe'nin aldığı sonuçlar şöyle:G Grubu:Porto - Fenerbahçe: 3 - 1Fenerbahçe - Dinamo Kiev: 0 - 0Fenerbahçe - Arsenal: 2 - 5Arsenal - Fenerbahçe: 0 - 0Fenerbahçe - Porto: 1 - 2Dinamo Kiev - Fenerbahçe: 1 - 0Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performas tablosu şöyle:

oynanacak maçta Fenerbahçe ve Benfica'nın 11'lerini sizler için hazırladık. Hangi isimler sahada olacak? Saat 22.00'de başlayacak maç öncesinden son gelişmeler ve detaylarla sizlerleyiz....VlachodimosAlmeidaDiasJardelGrimaldoFejsaPizziGedsonSalvioCerviFerreyraVolkanIslaSkrtelNeustadterHasanMehmet TopalEljifDirarGiulianoValbuenaAlperSarı-lacivertliler, karşılaşmada rövanş için avantajlı bir skor almanın hesaplarını yapıyor.Fenerbahçe'de Josef de Souza, cezası nedeniyle ilk maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı sona eren ancak sezon başı kampının çoğunu kaçırdığı için tam hazır olmayan Roberto Soldado'nun ilk 11'de forma giymesi beklenmiyor.Fenerbahçe'de Salih Uçan, yeni transferler Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu, sakatlıkları bulunan Aatıf Chahechouhe ile İsmail Köybaşı 23 kişilik kadroya alınmamıştı.Karşılaşmanın rövanşı 14 Ağustos Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak Benfica-Fenerbahçe maçı naklen yayınlanacak.7 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak maçı beIN Sports'tan yayınlanacak.Benfica-Fenerbahçe Will maçı 7 Ağustos Salı günü saat 22.00'den itibaren başlayacak.