Benfica deplasmanda net skorla kazandı

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Portekiz devi Benfica ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev karşı karşıya geldi.



Polonya'daki Miejski LKS Lodz'da oynanan karşılaşmayı Benfica deplasmanda 2-0 kazanarak tur için avantajı elde etmeyi başardı.



Mücadelede Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Gilberto ile 37. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti.



Benfica ile Dinamo Kiev'i ikinci kez karşı karşıya getirecek rövanş maçı ise 23 Ağustos tarihinde Portekiz'de oynanacak.





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