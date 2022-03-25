Benfica'dan Nunez için rekor talep!

Arsenal'in transferi için uğraştığı Benfica'nın Uruguaylı golcüsü Darwin Nunez için 80 milyon euro talep edildiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Benfica'dan Nunez için rekor talep!
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25 Mart 2022 15:38
Arsenal'in transferi için uğraş verdiği Darwin Nunez için kulübü Benfica'dan rekor bir bonservis talebi geldi.

İngiliz basınına göre, Arsenal'in kadrosuna katmak istediği genç golcü için Benfica'nın 80 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Haberde oyuncuyla Newcastle ve West Ham'ın da ilgilendiği ancak Arsenal'in bu kulüplerden birkaç adım önde olduğu ifade edildi.

Uruguaylı oyuncu bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 33 maçta, 26 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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