Benfica'dan Nunez için rekor talep!

Arsenal'in transferi için uğraş verdiği Darwin Nunez için kulübü Benfica'dan rekor bir bonservis talebi geldi.



İngiliz basınına göre, Arsenal'in kadrosuna katmak istediği genç golcü için Benfica'nın 80 milyon euro talep ettiği belirtildi.



Haberde oyuncuyla Newcastle ve West Ham'ın da ilgilendiği ancak Arsenal'in bu kulüplerden birkaç adım önde olduğu ifade edildi.



Uruguaylı oyuncu bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 33 maçta, 26 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.





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