Benfica'dan Nunez için 150 milyon euro'luk talep!

Benfica, bu sezon attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çeken Darwin Nunez'in bonservisini belirledi.



150 MİLYON EURO



İngiliz medyasında yer alan habere göre; Uruguaylı hücum oyuncusuna kadrosuna katmak isteyen Arsenal ve Tottenham'ın masaya 150 milyon euro koyması gerektiği aktarıldı.



WEST HAM UNİTED'A RET



Haberde, bir diğer İngiliz ekibi West Ham United'ın devre arasındaki transfer döneminde 22 yaşındaki futbolcu için 60 milyon euro'luk teklifinin reddedildiği vurgulandı.



TALİPLERİ ÇOK



Öte yandan Arsenal ve Tottenham dışında; Manchester City, Manchester United ve Atletico Madrid'in de Nunez'in peşinde olduğu belirtildi.



Nunez'in, Atletico Madrid'e transferinin en olası senaryo olduğu, Manchester United'da ise transferin Şampiyonlar Ligi bileti alınmasına bağlı olduğu kaydedildi.



Manchester City'nin, forvet transferinde ilk sıraya Erling Haaland ismini yazdığı, Norveçli golcüden istenilen olmaması durumunda rotanın Nunez'e çevrileceği aktarıldı.



BU SEZON 26 GOL ATTI



Uruguaylı Darwin Nunez, bu sezon Benfica'da tüm kulvarlarda 33 maçta 26 kez fileleri havalandırdı. 22 yaşındaki futbolcunun iki tane de asisti bulunuyor.





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