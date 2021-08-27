Benfica'dan Gedson Fernandes için açıklama

Benfica Futbol Direktörü Luisao , Galatasaray'ın gündeminde olan Gedson Fernandes 'le ilgili açıklamalarda bulundu.



Şampiyonlar Ligi kura çekimi için İstanbul'a gelen Luisao, A Spor'a Gedson Fernandes'in geleceği hakkında konuştu.



Luisao, "Dürüst olmam gerekirse, Gedson'un transfer durumuyla ilgili bir şey söyleyemem. Onun, Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu, geçen sezon neler yaptığını biliyorum. Şu an Benfica'nın oyuncusu ve sanırım bizde kalacak." dedi.



