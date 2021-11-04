Benfica'da Jorge Jesus krizi!

Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Nico Otamendi'nin, teknik direktör Jorge Jesus'un tavırlarını beğenmediği ve bu şekilde devam ederse takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Benfica'da Jorge Jesus krizi!
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04 Kasım 2021 13:39
Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da teknik direktör Jorge Jesus'un agresif tavırları takımdaki birçok oyuncuyu olumsuz etkilediği öne sürüldü.

Portekiz basınından Record, Benfica'nın savunmasının en önemli isimlerinden biri ve takımın kaptanı olan Nico Otamendi'nin bu tavırlardan memnun olmadığını belirtti.

Münih maçında alınan ağır yenilgi esnasında gösterdiği tavırları beğenmeyen Otamendi, Jorge Jesus'in bu tavırlarından vazgeçmemesi halinde, Ocak ayında takımdan ayrılabileceği ileri sürüldü.

Benfica'nın ligde Estoril'le karşılaştığı maçta bazı oyuncuların da yüzlerinde Jesus'a karşı bir memnuniyetsizliğin olduğu aktarıldı.

Benfica tüm kulvarlarda oynadığı son üç resmi maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.



 


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