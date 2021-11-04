Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da teknik direktör Jorge Jesus'un agresif tavırları takımdaki birçok oyuncuyu olumsuz etkilediği öne sürüldü.Portekiz basınından Record, Benfica'nın savunmasının en önemli isimlerinden biri ve takımın kaptanı olan Nico Otamendi'nin bu tavırlardan memnun olmadığını belirtti.Münih maçında alınan ağır yenilgi esnasında gösterdiği tavırları beğenmeyen Otamendi, Jorge Jesus'in bu tavırlarından vazgeçmemesi halinde, Ocak ayında takımdan ayrılabileceği ileri sürüldü.Benfica'nın ligde Estoril'le karşılaştığı maçta bazı oyuncuların da yüzlerinde Jesus'a karşı bir memnuniyetsizliğin olduğu aktarıldı.Benfica tüm kulvarlarda oynadığı son üç resmi maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.