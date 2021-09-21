Benfica'da Gedson Fernandes için yeni karar

Transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes, Benfica'da kaldı. Portekiz ekibi, yetenekli futbolcuyla ilgili yeni bir karar aldı.



Portekiz basını, başkan Rui Costa yönetimindeki Benfica'nın 2023 yılında sözleşmesi bitecek Gedson Fernandes'e yeni sözleşme imzalatacağını duyurdu.



Benfica'nın 540 bin euro maaşı olan Gedson Fernandes'e daha iyi bir rakamla kontrat önereceği belirtildi. Galatasaray2ın 22 yaşındaki futbolcuya yaz aylarında daha iyi bir kontrat sunması nedeniyle bu kararın alındığı vurgulandı.



Galatasaray'dan yarım sezon için 650 bin euro maaş alan Gedson Fernandes için Benfica'nın bu rakamdan daha yüksek maaş vermesi bekleniyor.



