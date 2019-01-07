Benfica Başkanı: 'Yeter ki Mourinho 'Evet' desin...'

Benfica Başkanı Luiz Filipe Viera, Jose Mourinho ile ilgilendikleri haberlerini doğruladı.
Mourinho'nun reddettiği haberleri üzerine konuşan Luis Filipe Vieira, "Mourinho ve ben, çok yakın arkadaşlarız. Benfica'ya evet desin, para önemli değil. Onunla henüz konuşmadım. Ben sadece, sonuçları garanti edecek bir teknik direktör arıyorum." ifadelerini kullandı.
Mourinho'yu çok sevdiğini belirten Benfica Başkanı, "Mourinho, evet derse ona istediği kadar para veririm. Para, Benfica için problem değil." diyerek sözlerini noktaladı.
55 yaşındaki Jose Mourinho, kariyerinin ilk teknik direktörlük deneyimini Benfica'da yaşadı. 20 Eylül 2000'den 5 Aralık 2000'e kadar Benfica'da teknik direktörlük yapan Mourinho, daha sonra Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid ve Manchester United'ı çalıştırdı.
Jose Mourinho, Manchester United'da aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle 18 Aralık'ta görevinden alınmıştı.
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Mourinho'nun reddettiği haberleri üzerine konuşan Luis Filipe Vieira, "Mourinho ve ben, çok yakın arkadaşlarız. Benfica'ya evet desin, para önemli değil. Onunla henüz konuşmadım. Ben sadece, sonuçları garanti edecek bir teknik direktör arıyorum." ifadelerini kullandı.
Mourinho'yu çok sevdiğini belirten Benfica Başkanı, "Mourinho, evet derse ona istediği kadar para veririm. Para, Benfica için problem değil." diyerek sözlerini noktaladı.
55 yaşındaki Jose Mourinho, kariyerinin ilk teknik direktörlük deneyimini Benfica'da yaşadı. 20 Eylül 2000'den 5 Aralık 2000'e kadar Benfica'da teknik direktörlük yapan Mourinho, daha sonra Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid ve Manchester United'ı çalıştırdı.
Jose Mourinho, Manchester United'da aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle 18 Aralık'ta görevinden alınmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın