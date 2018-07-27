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Benfica Başkanı: "Yeniden fetih Fenerbahçe maçı ile başlasın"

Benfica Başkanı Vieira, Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlarına seslendi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Benfica Başkanı: 'Yeniden fetih Fenerbahçe maçı ile başlasın'
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27 Temmuz 2018 14:21
Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira, Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı öncesi taraftarlarına seslendi.

2018/19'da Avrupa'daki mottolarının, "Yeniden fetih" olduğunu söyleyen Vieira, "Fenerbahçe ile 11 gün sonra oynayacağımız maç ile sezonu açıyoruz. Taraftarlara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Büyük bir tutku ve güvenle Benfica'yı desteklediniz. Bu sezon Avrupa'yı yeniden fethedeceğiz. Büyük zaferlerimizle Portekiz futbolundaki hegemonyamızı sürdüreceğiz. Buna Fenerbahçe maçı ile birlikte başlayalım." ifadelerini kullandı.

Benfica İkinci Başkanı Domingos Almeida Lima ise, "Bizim DNA'mızda pes etmek yoktur. Savaşmak vardır. Genetik kodlarımızda sürekli zaferleri arzulamak var. Şanslıyım ki bu takımın yöneticilerinden biri oldum." dedi.

Benfica Başkanı Vieira, "Dünyanın en büyük kulüplerinden biriyiz. Bu sezon Avrupa'da bunu ispat edeceğiz." diyerek mesajını noktaladı.

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