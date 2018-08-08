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Benfica Başkanı Vieira: "Oyunun karşılığını alamadık"

Benfica-Fenerbahçe maçının ardından Portekiz kulübünün başkanı Luis Filipe Vieira, flaş röportajda açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Benfica Başkanı Vieira: 'Oyunun karşılığını alamadık'
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08 Ağustos 2018 00:43
Benfica-Fenerbahçe maçının ardından, Portekiz kulübünün başkanı Luis Filipe Vieira açıklamalarda bulundu.

Vieira, "Kadromuz belli. 31 Ağustos'a kadar bazı değişiklikler, transferler olabilir. Bundan sonra oyuncu satmayı düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

"JONAS İLE KONTRAT YENİLEMEK İSTİYORUZ"

Bu sözler üzerine gelen Jonas sorusuna Vieira, "Jonas'ın bizimle 1 yıl daha kontratı var. Ondan çok mutluyuz. Teknik ekip de öyle. Son 20-30 yılda Benfica forması giymiş en önemli oyunculardan bir tanesi. Biz onunla kontrat yenilemek istiyoruz. Gerisi Jonas'a kalmış, ona sorun." cevabını verdi.

"OYUNUN KARŞILIĞINI ALAMADIK"

"Kazandık ama oynadığımız oyunun karşılığını alamadık. Galip gelmek önemliydi." diyerek sözlerini sürdüren Benfica Başkanı, "İlk maçı kazanmak istiyorduk. İyi bir avantaj elde ettik, şimdi ikinci maça bakacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

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