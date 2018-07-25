Benfica, Arjantinli milli yıldızın peşine düştü!

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile eşleşen Benfica için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Benfica, River Plate'te forma giyen 32 yaşındaki Enzo Perez için teklif yapmaya hazırlanıyor.
Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Enzo Perez, 2012-2015 yılları arasında Benfica forması giydi.
Valencia'dan 2017 yılında River Plate'e transfer olan Arjantinli orta saha, geçtiğimiz sezon geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giydi.
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Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Benfica, River Plate'te forma giyen 32 yaşındaki Enzo Perez için teklif yapmaya hazırlanıyor.
Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Enzo Perez, 2012-2015 yılları arasında Benfica forması giydi.
Valencia'dan 2017 yılında River Plate'e transfer olan Arjantinli orta saha, geçtiğimiz sezon geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giydi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın