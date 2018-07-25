Benfica, Arjantinli milli yıldızın peşine düştü!

Şampiyonlar Ligi'ndeile eşleşeniçin flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Benfica, River Plate'te forma giyen 32 yaşındaki Enzo Perez için teklif yapmaya hazırlanıyor.Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Enzo Perez, 2012-2015 yılları arasında Benfica forması giydi.Valencia'dan 2017 yılında River Plate'e transfer olan Arjantinli orta saha, geçtiğimiz sezon geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giydi.