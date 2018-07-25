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Benfica, Arjantinli milli yıldızın peşine düştü!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica'nın transferdeki yeni hedefinin Enzo Perez olduğu belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Benfica, Arjantinli milli yıldızın peşine düştü!
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25 Temmuz 2018 23:52
Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile eşleşen Benfica için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Benfica, River Plate'te forma giyen 32 yaşındaki Enzo Perez için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Enzo Perez, 2012-2015 yılları arasında Benfica forması giydi.

Valencia'dan 2017 yılında River Plate'e transfer olan Arjantinli orta saha, geçtiğimiz sezon geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giydi.

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