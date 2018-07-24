Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Benfica, Fenerbahçe'yi tanıttığı haberde sürpriz bir isme yer verdi.Benfica'nın resmi sitesinde Fenerbahçe'nin tanıtıldığı haberde Andre Ayew'den takımın yeni transferi olarak bahsedildi.Takım kadrosunun verildiği bölümde de hücum oyuncuları arasında Ayew'in de ismi yer aldı.Geçtiğimiz sezonu Swansea City'de geçiren Ganalı oyuncunun ismi bir süredir sarı-lacivertliler ile anılıyordu.