Benfica, Ajax'ı devirdi! Çeyrek finale uçtu!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Benfica, deplasmanda Ajax'ı 1-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Benfica, Ajax'ı devirdi! Çeyrek finale uçtu!
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16 Mart 2022 00:59
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Benfica, deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geldi.

2-2'nin rövanşında Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadeleyi Benfica 1-0 kazandı ve tur atladı.

Portekiz temsilcisine çeyrek final biletini getiren tek golü 77. dakikada Darwin Nunez kaydetti.

Benfica'nın çeyrek finaldeki rakibi, 18 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek kura ile belli olacak.



 

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