Benfica, Ajax'ı devirdi! Çeyrek finale uçtu!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Benfica, deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geldi.
2-2'nin rövanşında Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadeleyi Benfica 1-0 kazandı ve tur atladı.
Portekiz temsilcisine çeyrek final biletini getiren tek golü 77. dakikada Darwin Nunez kaydetti.
Benfica'nın çeyrek finaldeki rakibi, 18 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek kura ile belli olacak.
2-2'nin rövanşında Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadeleyi Benfica 1-0 kazandı ve tur atladı.
Portekiz temsilcisine çeyrek final biletini getiren tek golü 77. dakikada Darwin Nunez kaydetti.
Benfica'nın çeyrek finaldeki rakibi, 18 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek kura ile belli olacak.