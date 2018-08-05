BENFICA'NIN SON TEKLİFİ 12 MİLYON EURO'YDU

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür için kesenin ağzını açan ancak Karadeniz temsilcisinden olumsuz yanıt alan Benfica, bu transferde halen ısrarını sürdürüyor.Portekiz temsilcisinin, yaz transfer sezonunda olmasa bile devre arasında Bordo-Mavililer'in kapısını çok daha yüksek bir ücretle çalacağı öğrenildi.Olası bir teklifte Fırtına'nın ne cevap vereceği ise merak konusu.Benfica yakın bir zaman önce Trabzonspor'un kapısını çalmış, Abdülkadir Ömür için 12 milyon Euro'ya ek olarak bazı futbolcular önermişti. Ancak Bordo-Mavililer, hem ücreti beğenmemiş hem de bahsi geçen isimlerin yıllık ücretlerini mevcut dengelere uymadığını belirtmişti. Bu şartlar altında transfer iptal olmuştu.