Benevento'nun hedefi Daniel Sturridge!

İtalya'da Serie A'ya yükselen Benevento'nun başkanı Oreste Vigorito, Daniel Sturridge transferi hakkında açıklamalarda bulundu.



30 yaşındaki santrfor oyuncusunun transferi için konuşan Vigorito, "Sturridge'in İtalya'ya transfer olması herhangi bir İtalyan takımı için bir onur olurdu" ifadelerini kullandı.



Trabzonspor'un devre arasında transfer ettiği ancal yaşadığı sakatlıklar ve aldığı men cezası nedeniyle yollarını ayırdığı Daniel Sturridge, şu anda serbest oyuncu konumunda yer alıyor.



İngiliz golcü, bordo mavili takımda çıktığı 16 resmi maçta 7 gol - 4 asistlik bir performans sergilemişti.



