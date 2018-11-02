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Bendtner'e hapis cezası

Danimarkalı milli futbolcu Nicklas Bendtner'e, taksi sürücüsüne fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 50 gün hapis cezası verildi.

Kaynak: AA
Bendtner'e hapis cezası
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02 Kasım 2018 19:50
Danimarkalı milli futbolcu Nicklas Bendtner, taksi sürücüsüne fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 50 gün hapis cezasına çarptırıldı. 

Kopenhag Mahkemesi'nin, taksi sürücüsüne fiziksel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 30 yaşındaki futbolcuya 50 gün hapis cezası verdiği belirtildi.

Kariyerine Norveç'in Rosenborg takımında devam eden Nicklas Bendtner, karara itiraz edeceğini duyurdu.

Daha önce Arsenal, Juventus ve Wolfsburg gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Bendtner, Danimarka Milli Takımı ile 81 maçta 30 gole imza atmıştı.

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