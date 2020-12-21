Bender kardeşler sezon sonunda kramponlarını asıyor

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giyen Sven ve Lars Bender kardeşler, sezon sonunda futbol kariyerlerini noktalama kararı aldı.



Alman kulübünden yapılan açıklamada, Lars ve Sven Bender'in, Bayer Leverkusen ile sezon sonunda bitecek sözleşmelerini uzatmayacağı ve profesyonel kariyerlerini sonlandıracağı belirtildi.



Bayer Leverkusen'in sportif direktörü Rudi Völler, Bender kardeşlerin olağanüstü sportif performansını överek, "Bundesliga'da Lars ve Sven gibi az sayıda oyuncu var." değerlendirmesinde bulundu.



Völler, iki kardeşin profesyonel, güvenilir ve çalışma isteği olan futbolcular olduğunu belirtti.



31 yaşındaki Sven ve Lars Bender de yaptıkları ortak açıklamada, uzun bir düşünce sürecinin ardından Bayer Leverkusen ile yola devam etmeme kararı aldıklarını ve bunu erkenden kulübe bildirme konusunda sorumluluk taşıdıklarını belirtti.



Bunun Bayer Leverkusen Kulübüne karşı alınan bir karar olmadığının altına çizen Bender kardeşler, "Sağlık ve aile için alınan bir karar. Yazdan sonra yüksek seviyede futbol oynamanın zor olacağını anladık." ifadelerini kullandı.



Bender kardeşler, kariyerlerini bitirmeden önce bu sezonun sonuna kadar kulübün hedeflerine ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.



Sven Bender, 2006-2009 yıllarında 1860 Münih, 2009-2017 yıllarında da Borussia Dortmund'da forma giydikten sonra Bayer Leverkusen'e transfer olmuştu.



2006-2009 yıllarında 1860 Münih'te oynayan Lars Bender ise 2009'dan bu yana Bayer Leverkusen forması giyiyor.



