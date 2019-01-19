Ozan Kabak ve Rodrigues'i elden çıkartan ve forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'de "forvetsizlik" gündem olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Gomis'in ayrılmasının ardından 148 günü forvetsiz geçirirken; transfer döneminin yarı geride kalmasına rğamen forvet transferinin henüz yapılmaması taraftarları çileden çıkarttı.Sosyal medyada "transferlernerede" şeklinde bir etkinlik düzenleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, "Kelime oyunu" yarışmasında Mustafa Cengiz'i monte ederek "Forvet" transferi talep ediyor. Forvet transferi için sosyal medya üzerinde birçok etinlik düzenleyen ve esprili yaklaşımlarda bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar, son olarak sosyal medya fenomeni olma yolunda ilerleyen biri üzerinden forvet transferi istedi.Kendi hesabından üç fotoğraf paylaşan twitter kullanıcısı, "Benden ne istersin" şeklinde bir soru yöneltti ve sarı-kırmızılı taraftarların da bu paylaşıma "forvet" olarak yanıt vermesi dikkatlerden kaçmadı. Sadece Galatasaray taraftarı değil, Manchester United taraftarı, "De Gea ve Martial ile sözleşme uzatılsın, Real Madrid taraftarı, "Ronaldo ve Zidane geri dönsün" gibi taleplerini de dile getirdi.