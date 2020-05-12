Bencharki transferi için Da Costa devrede

Trabzonspor'da hedefteki Achraf Bencharki için Manuel Da Costa devreye girdi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Instagram
Bencharki transferi için Da Costa devrede
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12 Mayıs 2020 10:22
Koronavirüs nedeniyle liglere ara verilen dönemde transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Zamalek forması giyen sol kanat oyuncusu Achraf Bencharki ile ilgilendiği belirtilmişti.

25 yaşındaki oyuncunun transferi için Standard Liege, Montpellier, Nice, Strasbourg gibi takımlarla yarışan Bordo-Mavililer'de stoper Manuel Da Costa devreye girdi.

Faslı oyuncunun, vatandaşı ile özel bir görüşme yaptığı ve Bencharki'yi Trabzonspor'a gelmesi konusunda ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

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