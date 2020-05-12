Bencharki transferi için Da Costa devrede

Koronavirüs nedeniyle liglere ara verilen dönemde transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Zamalek forması giyen sol kanat oyuncusu Achraf Bencharki ile ilgilendiği belirtilmişti.25 yaşındaki oyuncunun transferi için Standard Liege, Montpellier, Nice, Strasbourg gibi takımlarla yarışan Bordo-Mavililer'de stoper Manuel Da Costa devreye girdi.Faslı oyuncunun, vatandaşı ile özel bir görüşme yaptığı ve Bencharki'yi Trabzonspor'a gelmesi konusunda ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.