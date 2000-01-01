Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"Bence NBA'de yeni sezon başlamayacak"

Orlando Magic'in Fransız şutörü Evan Fournier NBA'de bu sezonun yeniden başlamayacağını düşündüğünü söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Orlando Magic forması giyen Fransız oyuncu Evan Fornier NBA'de sezonun başlamayacağını düşünüyor.

Kişisel twitter hesabından paylaşım yapan Fornier'e göre NBA'de sezonun başlatılmayacağını düşündüğünü ve gerçekçi bir sezon iptali konuşulduğunu belirtti.

11 Mart'tan bu yana liglerin olmadığını hatırlatan Fournier, "Sezonun yeniden başlayacağına olan inancım gittikçe azalıyor. Ligler Temmuz'da başlayacak deniyor ama en az 1 ay fiziksel olarak hazırlığa ihtiyacımız olacak. Yoksa çok fazla sakatlık yaşanır." sözlerini kullandı.

Koronavirüs önlemleri sebebiyle tatil edilen NBA'de Magic formasını 6 sezondur giyiyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal