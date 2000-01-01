"Bence NBA'de yeni sezon başlamayacak"

Orlando Magic forması giyen Fransız oyuncu Evan Fornier NBA'de sezonun başlamayacağını düşünüyor.



Kişisel twitter hesabından paylaşım yapan Fornier'e göre NBA'de sezonun başlatılmayacağını düşündüğünü ve gerçekçi bir sezon iptali konuşulduğunu belirtti.



11 Mart'tan bu yana liglerin olmadığını hatırlatan Fournier, "Sezonun yeniden başlayacağına olan inancım gittikçe azalıyor. Ligler Temmuz'da başlayacak deniyor ama en az 1 ay fiziksel olarak hazırlığa ihtiyacımız olacak. Yoksa çok fazla sakatlık yaşanır." sözlerini kullandı.



Koronavirüs önlemleri sebebiyle tatil edilen NBA'de Magic formasını 6 sezondur giyiyor.



