Ben Simmons, Philadelphia'ya gidecek ama oynamayacak!

Brooklyn Nets point guardı Ben Simmons'ın Perşembe gecesi oynanacak Philadelphia 76ers maçı için takımla seyahat edeceği, ancak forma giymeyeceği bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Perşembe günkü maç Simmons'ın James Harden için takas edilmesinden bu yana Philadelphia'ya ilk dönüşü olacak olsa da, Avustralyalı oyuncunun benchte oturacağını belirtti.



Bu sezon henüz hiç forma giymemiş olan Simmons, sezon başlamadan önce 76ers'tan takas talebinde bulunduktan sonra, takıma zihinsel olarak oynamaya hazır olmadığını söylemişti.



Simmons'ın Brooklyn'e takasının ardından, kondisyonunu toparlama çalışmaları sırasında sırt ağrıları yaşamaya başladığı ve rahatsızlığının antrenmanlara katılmasını engellediği bildirilmişti. Bu gerilemeye rağmen, ekibin yeni oyuncusunun Mart ayının sonlarına doğru parkelere dönebileceği konusunda iyimser olduğu açıklanmıştı.



