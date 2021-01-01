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Ben Simmons, Philadelphia'dan ayrılmak istiyor!

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, yönetime artık takımda kalmak istemediğini ve antrenman kampına katılma niyetinde olmadığını bildirdiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, yönetime artık takımda kalmak istemediğini ve antrenman kampına katılma niyetinde olmadığını bildirdiği açıklandı.

Simmons'ın geçtiğimiz hafta 76ers'ın yönetici ortağı Josh Harris, takım başkanı Daryl Morey, genel menajer Elton Brand ve başantrenör Doc Rivers ile Los Angeles'ta bir araya geldiği belirtildi.

Anlaşmasında dört sezon ve 147 milyon doları kalan Avustralyalı oyuncunun kampa şu anda rapor verdiğinden ötürü alacağı para cezasının sonuçlarını kabul etmeye hazır olduğu da söylendi.

76ers, ligdeki takas değeri düşen Simmons'ı Aralık ayından bu yana ikinci kez takas etmeye çalışıyordu.


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