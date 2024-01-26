Brooklyn Nets forveti Ben Simmons'ın, uzun süren sakatlık döneminin ardından önümüzdeki Pazartesi kadroya dönebileceği bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Simmons'ın kadroya dönüşe yaklaştığını ve 27 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki Pazartesi günü erken bir zamanda kadroya geri dönme ihtimali olduğunu söyledi.



Simmons, 6 Kasım'dan bu yana kendisini parkelerden uzak tutan belindeki sinir sıkışmasıyla uğraşıyor ve bu sezon Nets'te sadece altı maçta forma giymişti.



Nets forveti, hafta sonu boyunca Nets'in G League üyesi takımında antrenman yaparak sakatlığın ardından toparlanma sürecindeydi.



Philadelphia 76ers'tan Brooklyn'e takas edildiği 2021-22 sezonunda hiç forma giymeyen Simmons, geçtiğimiz yıl 42 maçta forma giymiş ve sırtından sakatlanarak Nets'in sezonun son 24 maçını kaçırmıştı.



Son iki sezonda Nets formasıyla çıktığı 48 maçta Simmons, maç başına 6,9 sayı, 6,8 ribaund ve 6,2 asist ortalamaları yakaladı.



