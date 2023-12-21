Brooklyn Nets forveti Ben Simmons'ın sırtındaki sinir sıkışması nedeniyle en az Ocak ayına kadar parkelerden uzak kalacağı bildirildi.



Associated Press, Simmons'ın belindeki sinir sıkışması nedeniyle en azından Ocak ayına kadar Nets kadrosuna dönmeyeceğini duyurdu.



Nets Çarşamba günü yaptığı açıklamada, en son 6 Kasım tarihinde sırt sakatlığını geçiren Simmons'ın son iki hafta boyunca istikrarlı gelişme kaydettiğini, ancak halen sadece bireysel saha içi çalışması yaptığını ve durumunun yaklaşık iki hafta içinde yeniden güncelleneceğini belirtmişti.



Sakatlanmadan önce bu sezon altı maçta forma giyen Simmons, sırt sorunları nedeniyle son iki sezonunu yarıda kestikten sonra bu sezon şimdiden 20 maç kaçırmış oldu.





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