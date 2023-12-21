Ben Simmons, Ocak ayına kadar yok!

Brooklyn Nets forveti Ben Simmons'ın sırtındaki sinir sıkışması nedeniyle en az Ocak ayına kadar parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ben Simmons, Ocak ayına kadar yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Aralık 2023 12:13
Brooklyn Nets forveti Ben Simmons'ın sırtındaki sinir sıkışması nedeniyle en az Ocak ayına kadar parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Associated Press, Simmons'ın belindeki sinir sıkışması nedeniyle en azından Ocak ayına kadar Nets kadrosuna dönmeyeceğini duyurdu.

Nets Çarşamba günü yaptığı açıklamada, en son 6 Kasım tarihinde sırt sakatlığını geçiren Simmons'ın son iki hafta boyunca istikrarlı gelişme kaydettiğini, ancak halen sadece bireysel saha içi çalışması yaptığını ve durumunun yaklaşık iki hafta içinde yeniden güncelleneceğini belirtmişti.

Sakatlanmadan önce bu sezon altı maçta forma giyen Simmons, sırt sorunları nedeniyle son iki sezonunu yarıda kestikten sonra bu sezon şimdiden 20 maç kaçırmış oldu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery