Philadelphia 76ers'ın yıldızı Ben Simmons'ın, eski takım arkadaşı Jimmy Butler'ın Philadelphia'dayken "gösterdiği tavrı sevmediği" bildirildi.



Butler, takımdayken 76ers için "daha güçlü bir ses" sağlamış olsa da, The Athletic'den Zach Harper'a göre bu tavır, Simmons'ın hoşuna gitmemişti.



Butler, Philadelphia'ya 2018-19 sezonunun başlarında katılmış ve takımın playoffların ikinci turuna yükselmesine yardımcı olmuş, ancak 7. maçta o sezonun NBA şampiyonu Toronto Raptors'a düşmesine engel olamamıştı. Harper, Butler'ın liderlik tarzının en azından Joel Embiid ile "uyum gösterebildiğini" belirtti.



Yahoo Sports'tan Chris Haynes, Butler'ın geçtiğimiz sezon Philadelphia'da bir takım arkadaşı olarak nasıl biri olduğuyla ilgili, ilginç bir yazı paylaştı:



"Kaynaklar, Butler'ın önceki yaz Philly ile yeniden sözleşme imzalama konusunda ılımlı davrandığını ve organizasyonun bunun farkında olduğunu, ancak Sixers'ın, Butler'ın başkalarıyla görüşmediği takdirde ona bir maksimum kontrat teklifi yapmaya yine de hazır olduğunu belirttiler.



İddialara göre, Butler bu şartı kabul etmemişti ve her iki taraf da yollarını ayırmıştı. Butler, Sixers için bir güçtü ve maç sonlarında tamamlayıcı görevini üstlendiğini kanıtlamıştı, ancak kendisi, takımın kazanmaya yatırım yaptığına pek ikna olmamıştı ve liderlik tarzı da bazen yanlış yola sapmıştı.



Brown, Butler'ın koçluk taktikleri üzerine çok açık sözlü olmasını takdir etmemişti ve yine kaynaklara göre, Butler'ın bir group chat'te Simmons'a Brooklyn'e karşı oynanacak bir maçtan önce, karşılaşmada ne yapmaması gerektiğini söylediği bir mesajın, Simmons'ın hoşuna gitmediği açıklandı."



Butler, ekipten serbest oyuncu olarak ayrıldıktan sonra, 76ers, Doğu'da 6. sıraya yükselmesine rağmen, 2019-20 sezonunda beklentileri karşılayamadı. Simmons, diz sakatlığı nedeniyle oynayamadı ve takım, Boston Celtics tarafından ilk turda elendi.



