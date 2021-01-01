Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Ben Simmons'ın milyon dolarlık ceza riski!

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, takımın antrenman kampını kaçırması durumunda toplam 1.3 milyon dolarlık bir para cezasına çarptırılabileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, takımın antrenman kampını kaçırması durumunda toplam 1.3 milyon dolarlık bir para cezasına çarptırılabileceği iddia edildi.

Yakın zamanda çıkan haberlere göre, Simmons takımından resmi olarak takas talebinde bulunmuş ve antrenman kampına katılmayacağını bildirmişti.

ESPN'den Brian Windhorst, Sixers'ın Avustralyalı yıldızı takım kampına gelmediği her iş günü için 227.000 dolar para cezasına çarptırılabileceğini söyledi:

"Onu her hafta için cezalandırmak isterlerse, yaklaşık 1.3 milyon dolarlık bir para cezasına çarptırılabilir. Simmons'ın temsilcileri, bana 'bu sonuca hazırız' demişlerdi."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal