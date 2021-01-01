Ben Simmons'ın milyon dolarlık ceza riski!

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, takımın antrenman kampını kaçırması durumunda toplam 1.3 milyon dolarlık bir para cezasına çarptırılabileceği iddia edildi.



Yakın zamanda çıkan haberlere göre, Simmons takımından resmi olarak takas talebinde bulunmuş ve antrenman kampına katılmayacağını bildirmişti.



ESPN'den Brian Windhorst, Sixers'ın Avustralyalı yıldızı takım kampına gelmediği her iş günü için 227.000 dolar para cezasına çarptırılabileceğini söyledi:



"Onu her hafta için cezalandırmak isterlerse, yaklaşık 1.3 milyon dolarlık bir para cezasına çarptırılabilir. Simmons'ın temsilcileri, bana 'bu sonuca hazırız' demişlerdi."



