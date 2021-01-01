Ben Simmons için 7 takım talip!

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons ile yedi NBA takımının ilgilendiği iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Avustralyalı oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında New York Knicks, Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, Indiana Pacers ve Cleveland Cavaliers'ın yer aldığını bildirdi.



76ers'ın rakip takımlardan Simmons karşılığında All-Star kalibreli bir oyuncu ve/veya birden fazla ilk tur draft hakkı istediği kaydedilmişti.



Simmons, zihinsel olarak takıma yeniden katılmaya hazır olmadığını ifade ettiğinden ötürü bu sezon 76ers için henüz forma giymemişti.



