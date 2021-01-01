"Ben Simmons 'fakir' kaldı, para için dönebilir" iddiası!

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın nakit akışı sorunları nedeniyle takıma dönüp "oynamak zorunda kalabileceği" iddia edildi.



Avustralyalı yıldızın bu sezon zihinsel olarak henüz oynamaya hazır olmadığını belirtmesinden ötürü takımdan uzak kalışı, 76ers'ın gündeminde en yoğun şekilde yer eden durum olmuştu.



'94WIP Evening Show'da konuşan WTXF-TV'nin spikeri Howard Eskin, Simmons'ın "çok para harcadığı" ve "ciddi nakit akışı sorunları" yaşadığı için, tekrar 76ers forması giymesi gerekebileceğini söyledi:



"Bana çok güvenilir biri tarafından söylendiğine göre, kendisi şu anda fakir kalmış durumda. Nakit akışı bitmiş. Çok para kaybettiği için, çok para harcamış. 17.5 milyon dolara ev almıştı ki ayrıca vergi ödemeleri yapması gerektiğini de unutmayın. Philadelphia bölgesinde muhtemelen sekiz ya da dokuz milyon dolar değerinde iki evi var.



Her ay 400-500 bin dolara yeni bir araba alıyormuş. Parasının asla bitmeyeceğini düşündüğü için, hiçbir şey olmamış gibi harcıyormuş. Ve bunları bana söyleyen kişi, çok güvenilir bir kaynak.



Bu deplasman gezisinde hiçbir maç için ödeme almıyor, yani bu da iki milyon doların üzerinde. Geri dönmesi gerekebilir. Ki ben şahsen dönmesini istemem, parasız kalsın. Başta bütün yıl kadro dışı kalacağını düşünmüştüm, fakat şimdi sadece biraz para kazanmak için geri gelmesi gerekebilir."



