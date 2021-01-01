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"Ben Simmons, Cavaliers'a katılmaya açık" iddiası!

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, Cleveland Cavaliers'a katılmaya açık olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, Cleveland Cavaliers'a katılmaya açık olduğu iddia edildi.

Fear the Sword'dan Evan Dammarell'e göre Avustralyalı yıldız takas yoluyla Cavaliers'a katılmakla ilgileniyor olsa da, Cleveland'ın böyle bir işlemde Sixers'ın ihtiyaç duyacağı varlıklara sahip olmadığı düşünülüyor:

"Kaynaklara göre Ben Simmons, Cleveland Cavaliers'a katılmaya açık olabilir. Ancak Cavaliers'ın şu anda 76ers'ın ilgisini çekecek bir takas paketi oluşturabileceğini sanmıyorum."

Birkaç takımın ilgi duyduğu bildirilmiş olan Simmons için Sixers'ın yüksek fiyat çekmesi, bu görüşmeleri sona erdirmişti.

2020-21 sezonunda Simmons, maç başına 14.3 sayı, 7.2 ribaund ve 6.9 asist ortalamaları kaydetmişti.


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