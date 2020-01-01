Ben Simmons, belirsiz bir süre oynamayacak!

Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey'e göre, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons, sol diz kapağındaki kısmi çıkık nedeniyle belirsiz bir süre için forma giyemeyecek.



Farklı tedavi seçeneklerini değerlendirecek olan Simmons'ın, geçtiğimiz gece Washington Wizards'a karşı oynanan maçta bir ribaund almaya çalışırken kendini sakatladığı görüldü.



Sırtındaki bir sakatlık nedeniyle NBA'e ara verilmeden önce bir süre oynamamış olan 24 yaşındaki Avustralyalı yıldız, sezon yeniden başladığından beri point guard pozisyonundan daha çok forvet oynamaya başlamış ve sayı ile asist ortalamalarında düşüş görülmüştü.



