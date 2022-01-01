Ben Simmons'a sırt ağrısı şoku!

Brooklyn Nets point guardı Ben Simmons'ın kondisyonunu geri kazanma sürecinde sırt ağrıları olduğu belirtildi.



Nets, kondisyon toparlama sürecinin bir parçası olarak sırt ağrılarıyla boğuşan Simmons'ın ekiple ilk maçına ne zaman çıkacağına dair henüz bir bilgi vermemişti.



Simmons, 2021'deki Doğu Konferansı playoffları yarı finalleri'nin 7. maçından bu yana hiçbir maçta forma giymemişti.



Nets'in durumunu günlük olarak ele alacağı Simmons'ın, eski takımı Philadelphia 76ers'a karşı 10 Mart'ta oynanacak karşılaşmada forma giyemeyebileceği de ayrıca bildirildi.



