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Ben Simmons, 76ers ile "iletişimi kesti"

Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, takas söylentileri üzerine Sixers ile iletişimini kestiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın, takas söylentileri üzerine Sixers ile iletişimini kestiği iddia edildi.

Kron4'ten Jason Dumas'ın bildirdiğine göre Simmons, Golden State Warriors'a bir takas yapılmasını memnuniyetle karşılarken, tüm Sixers organizasyonuyla iletişimi "kesmiş" bulunuyor:

"Kaynak: Ben Simmons, Sixers organizasyonundaki temelde herkesle iletişimi kesti. Her şey menajeri Rich Paul aracılığıyla ilerliyor. Ben, GSW'ye gitmeye açık, ancak bu durumda çok fazla avantaja sahip değil."

Simmons'ın Sixers ile 2025'te sona erecek olan sözleşmesinin bitmesine 4 yıl ve 146 milyon dolar kaldı.


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