Brooklyn Nets forveti Ben Simmons'ın, sakatlık rehabilitasyonu sürecinde "2020-21 sezonundan bu yana en sağlıklı halinde" olduğu iddia edildi.



ESPN'den Marc J. Spears, 'NBA Today' programı sırasında Simmons'ın 2023-24 sezonuna girerken oldukça sağlıklı olduğunu bildirdi:



"Ona yakın biriyle konuşmuştum. Bana dediği şey, 'Sezon hazırlığının son aşamasında olduğunu, tüm kriterleri karşıladığını ve Philly'deki son yılından bu yana hiç olmadığı kadar sağlıklı olduğunu söyleyebilirim. Brooklyn ona yönelik inanılmaz derecede destekleyici bir tutum sergiledi ve önümüzdeki sezon kendisinin takımın ana oyun kurucusu olmasını planlıyorlar. Asıl beklenti ise, kariyerine Philadelphia'dan ayrılmadan önceki seviyesinde devam etmesi üzerine.' şeklindeydi."



Brooklyn'de geçirdiği iki sezonda toplam 42 maç forma giyebilmiş olan Simmons'ın kronik sırt problemleri, geleceği hakkında büyük soru işaretlerine neden olmuştu.



