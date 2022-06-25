Beşiktaş'ta forvet transferi için çalışmalar sürerken, gündemdeki isimlerin başında Cenk Tosun geliyor. Siyah-beyazlı takıma dönmek için mali açıdan fedakarlık yaptığı ifade edilen Tosun'u, Beşiktaş'a imzayı atması halinde çok yoğun bir çalışma süreci bekliyor. Beşiktaş'ın eski golcüsü Tezcan Ozan, Cenk Tosun transferiyle ilgili çarpıcı uyarılar yaptı. Sporx'ten Emrah Karalinç'e konuşan Tezcan Ozan, "Beşiktaş bu transferi yapmamalı" görüşünü savundu.



ESKİ GOLCÜDEN CENK İÇİN ANALİZ...



Tezcan Ozan, "Everton ile yola devam etmeyen Cenk Tosun, fiziksel açıdan kendisini hazırlamak için özel çalışmalar yapmak zorunda. Cenk Tosun, adaleleri ve bacak kaslarını çok kuvvetli bir noktaya getirmek isteyecektir. Eski bir golcü olarak bunu söyleyeyim. Bunun dışında karın bölgesindeki vücut denge merkezini kuvvetlendirmeli. Sıçrama, havada kaldığı süre ve bu sürede topa kafa vurma becerilerini de artırmalı. Ayrıca Cenk Tosun, ayak çabukluğu ve birebir mücadeleler konusunda da ekstra çalışmalar yapmak zorunda. Ben bir golcü olarak bunları yapmak zorunda olduğunu ve Cenk'in dezavantajlı olduğunu düşünüyorum" dedi.



"BEN OLSAM CENK TOSUN'U ALMAM"



Siyah-beyazlıların eski golcüsü, Beşiktaş'ın karar verirken geçmişe değil geleceğe bakması gerektiğini dile getirdi. Ozan, "Maç eksikliği de burada önemli. 1,5 senedir verimli değil, uzun süre futboldan ayrı kaldı. Tekrar hazır olması için bu saydıklarımın dışında maç oynaması gerek! Psikolojik olarak da hazır değil. Ben olsam Cenk Tosun'u almam. Bu benim şahsi kanaatim. Tabii ki kulübün kararına saygı duymakla birlikte transferin gerçekleşmeyeceği fikrindeyim" ifadelerini kullandı.



GEÇEN SEZON KAÇ MAÇTA OYNADI?



Beşiktaş camiasında sevilen golcülerden biri olan Cenk Tosun, geçen sezon Premier Lig'de Everton formasıyla 3 maçta yalnızca 11 dakika süre aldı. Başkan Ahmet Nur Çebi futbolcu hakkında, "Cenk Tosun bizim evladımız. Bu kapı her zaman ona açık. Transferde önceliği var" demişti.





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