Ben Chilwell, Dünya Kupası'nı kaçıracak

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin İngiliz sol beki Ben Chilwell, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Dinamo Zagreb mücadelesinde yaşadığı sakatlık sebebiyle 2022 Dünya Kupası'nı kaçıracak.

Ben Chilwell, Dünya Kupası'nı kaçıracak
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen İngiliz sol beki Ben Chilwell, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının son maçı olan Dinamo Zagreb maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle 2022 Katar Dünya Kupası'nda yer alamayacak.

Chelsea'den yapılan açıklamada Dinamo Zagreb maçında arka adalesinden sakatlanan Chilwell'in, sakatlık sürecinin Dünya Kupası'nda yer almasını engelleyeceği belirtildi. 

Yaşanan gelişmeler üzerine Twitter hesabından bir açıklamada bulunan 25 yaşındaki oyuncu, "Arka adalemde yaşadığım sakatlığa rağmen Dünya Kupası'nda yer alabilmek için çok uğraştım. Dünya Kupası'nda mücadele etmek için benim için her zaman bir rüyaydı ancak MR sonuçlarımın ardından bunun mümkün olmadığını anladık. Geri dönüp Chelsea için mücadele etmeye devam edeceğim. Destekleriniz için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. 

Bu sezon Chelsea formasıyla 13 resmi maça çıkan Ben Chilwell, 1 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador00000000
2Hollanda00000000
3Katar00000000
4Senegal00000000
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