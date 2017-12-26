Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan ancak devrenin sonuna kadar bir ritim yakalayan Fenerbahçe'de tek gündem transfer. Fenerbahçe'nin yıllardır radarında yer alan Hatem Ben Arfa, PSG'de bu sezon hiç forma şansı bulamadı.
İngiliz basını, yıldız futbolcunun devre arası için kararını verdiğini ve Leicester City ile anlaşma sağladığını iddia etti. Ancak Ben Arfa'nın avukatı Michel Haddad'ın yaptığı açıklama, Sarı-Lacivertliler'in transfer umutlarını yeniden yeşertti.
BEN ARFA HENÜZ BELLİ OLMADI
Haddad, "Ben Arfa'nın durumu henüz belli değil. Şunu söyleyebilirim ki hiçbir takımla anlaşma sağlamadı. Ocak ayında her şey olabilir. PSG'de kalma ihtimali bile var. Vereceği karar kariyeri açısından son derece önemli. Bu nedenle en iyi tercihi yapmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
PSG'nin Arjantinli oyuncusu Pastore ile de ilgilenen Fenerbahçe için Ben Arfa'nın avantajı, bonservis bedeli ödemeden ya da çok az sayılabilecek bir parayla bu transferi gerçekleştirme ihtimali olması. Çünkü hem PSG oyuncuyu göndermek istiyor hem de sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
Fransız futbolcunun kanatların yanı sıra forvet arkasında da görev yapabilmesi, yüksek tekniği ve bire birde son derece etkili olması en önemli özellikleri. Hakkındaki tek soru işareti ise geçtiğimiz nisan ayından beri maç oynamaması.
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İngiliz basını, yıldız futbolcunun devre arası için kararını verdiğini ve Leicester City ile anlaşma sağladığını iddia etti. Ancak Ben Arfa'nın avukatı Michel Haddad'ın yaptığı açıklama, Sarı-Lacivertliler'in transfer umutlarını yeniden yeşertti.
BEN ARFA HENÜZ BELLİ OLMADI
Haddad, "Ben Arfa'nın durumu henüz belli değil. Şunu söyleyebilirim ki hiçbir takımla anlaşma sağlamadı. Ocak ayında her şey olabilir. PSG'de kalma ihtimali bile var. Vereceği karar kariyeri açısından son derece önemli. Bu nedenle en iyi tercihi yapmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
PSG'nin Arjantinli oyuncusu Pastore ile de ilgilenen Fenerbahçe için Ben Arfa'nın avantajı, bonservis bedeli ödemeden ya da çok az sayılabilecek bir parayla bu transferi gerçekleştirme ihtimali olması. Çünkü hem PSG oyuncuyu göndermek istiyor hem de sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
Fransız futbolcunun kanatların yanı sıra forvet arkasında da görev yapabilmesi, yüksek tekniği ve bire birde son derece etkili olması en önemli özellikleri. Hakkındaki tek soru işareti ise geçtiğimiz nisan ayından beri maç oynamaması.
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