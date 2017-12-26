Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan ancak devrenin sonuna kadar bir ritim yakalayan Fenerbahçe'de tek gündem transfer. Fenerbahçe'nin yıllardır radarında yer alan Hatem Ben Arfa, PSG'de bu sezon hiç forma şansı bulamadı.İngiliz basını, yıldız futbolcunun devre arası için kararını verdiğini ve Leicester City ile anlaşma sağladığını iddia etti. Ancak Ben Arfa'nın avukatı Michel Haddad'ın yaptığı açıklama, Sarı-Lacivertliler'in transfer umutlarını yeniden yeşertti.Haddad,ifadelerini kullandı.PSG'nin Arjantinli oyuncusu Pastore ile de ilgilenen Fenerbahçe için Ben Arfa'nın avantajı, bonservis bedeli ödemeden ya da çok az sayılabilecek bir parayla bu transferi gerçekleştirme ihtimali olması. Çünkü hem PSG oyuncuyu göndermek istiyor hem de sözleşmesi sezon sonu bitiyor.Fransız futbolcunun kanatların yanı sıra forvet arkasında da görev yapabilmesi, yüksek tekniği ve bire birde son derece etkili olması en önemli özellikleri. Hakkındaki tek soru işareti ise geçtiğimiz nisan ayından beri maç oynamaması.