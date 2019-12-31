Ben Arfa'nın Galatasaray kararı

Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa'nın hangi takıma transfer olacağı belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ben Arfa'nın Galatasaray kararı
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31 Aralık 2019 15:22
Adı sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılan Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa sezon başında bir takımla anlaşma sağlayamamıştı.

L'Equipe'in haberine göre, en son Fransa Ligi ekiplerinden Rennes forması giyen Fransız çalışmalarına özel olarak devam ediyor. 32 yaşındaki yıldız, fiziksel olarak da çok iyi durumda.

Haberin detayında, Ben Arfa'nın yeni talipleri arasında Galatasaray da bulunduğu ve Sarı-kırmızılıların Ben Arfa'yı kadrosuna katmak istediği için şartları zorladığı ama Ben Arfa'nın Türkiye'ye gelme opsiyonuna sıcak bakmadığı aktarıldı. "Galatasaray, Ben Arfa'yı transfer etmek istiyor ancak oyuncu bu transfere istekli değil" sözlerine yer verildi

BREZİLYA'DAN DA TEKLİF VAR

Flamengo'nun başında olan Jorge Jesus'un da Hatem Ben Arfa'ya aynı şekilde ilgisi olduğu ama oyuncunun Brezilya'ya da gitmeye de sıcak bakmadığı vurgulandı.

Ben Arfa kariyerinde PSG, Marsilya, Olimpik Lyon ve OGC Nizza gibi kulüplerin formasını giydi.

32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Rennes forması giydiği 41 maçta 9 gol 6 asist yaptı.



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